Во дворец Трёх Толстяков привезли 3 т 426 кг муки. На приготовление тортов израсходовали 1_3 часть всей муки, а остальную муку поделили поровну. Из однойчасти приготовили пироги с дичью, а из другой пирожные. Сколько килограммо...
Математика
Во дворец Трёх Толстяков привезли 3 т 426 кг муки. На приготовление тортов израсходовали 1_3 часть всей муки, а остальную муку поделили поровну. Из однойчасти приготовили пироги с дичью, а из другой пирожные. Сколько килограммов муки израсходовали на пироги СРОЧНО И ПОНЯТНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставшаяся после изготовления тортов мука - это 1-1_3 от всей муки то есть 2_3 так как из 2_3 сделали и пироги и пирожные, то на пироги потратили половину от оставшейся муки то есть 1_3 от всей муки 1_3* 3426=1142 ответ:1142
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