Во дворец Трёх Толстяков привезли 3 т 426 кг муки. На приготовление тортов израсходовали 1_3 часть всей муки, а остальную муку поделили поровну. Из однойчасти приготовили пироги с дичью, а из другой пирожные. Сколько килограммо...

Математика
Во дворец Трёх Толстяков привезли 3 т 426 кг муки. На приготовление тортов израсходовали 1_3 часть всей муки, а остальную муку поделили поровну. Из однойчасти приготовили пироги с дичью, а из другой пирожные. Сколько килограммов муки израсходовали на пироги СРОЧНО И ПОНЯТНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставшаяся после изготовления тортов мука - это 1-1_3 от всей муки то есть 2_3 так как из 2_3 сделали и пироги и пирожные, то на пироги потратили половину от оставшейся муки то есть 1_3 от всей муки 1_3* 3426=1142 ответ:1142
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 5 номера пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Помогите составить план на тему зачем нужна гигиена.
Ответить
Математика
Найди площадь четырехугольников
Ответить
Математика
Найди два числа,значения суммы которых оавно 20 , а значение частного 3
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. У меня есть мой хороший товарищ он заболол я е??у купил щенка
Ответить