Синтаксический разбор предложения. У меня есть мой хороший товарищ он заболол я е??у купил щенка
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Синтаксический разбор предложения. У меня есть мой хороший товарищ он заболол я е??у купил щенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня-подлежащие Есть -сказуемое Товарищ-подлежащие Заболел-сказуемое Я-подлежащие ------ Купил-сказуемое ------ ------ Щенка-дополнение -.-.-. Мой-дополнение Хороший-~~~~~
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