Доклад про экваториальные леса

Гость: Гость:

Это влажный и жаркий климат круглый год. Это многоярусный лес, когда деревья верхнего яруса очень высокие, с прямыми стволами, раскидывают кроны на самом верху. Листья у них блестящие (чтобы отражать солнце, не обжигаться), плотные (чтобы их не ранил сильный ливень), листочки желобком (чтобы с листочка стекала влага), они темно-зеленые (много света им достается). А вот деревья нижних ярусов другие. Светленькие и слабенькие листья, потому что им не достаёт света. В таком лесу очень много растений-паразитов. Они поселяются на стволах деревьев и питаются за счет них. Травянистой растительности сложно расти на переувлажненной почве. А! Ещё эти деревья такие большие, что им маловато влаги из земли, поэтому на стволах появляются воздушные корни, которые со временем достигают земли и как подпорки у дерева. Много насекомых в таком лесу. Много птиц (они яркие!) и много животных, которые приспособились лазать по деревьям.