Написать небольшое сочинение про облака для 2 класса
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Написать небольшое сочинение про облака для 2 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вижу в небе облака. Они такие красивые и интересные! Было бы так здорово коснуться до них! Облака так похожи на пуховые подушки,мягкие, приятные, что даже спать хочется! Я очень люблю смотреть на облака и пытаться увидеть там разных животных. Я очень люблю облака! (Последнее предложение писать не обязательно)
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