Написать небольшое сочинение про облака для 2 класса

Гость: Гость:

Я вижу в небе облака. Они такие красивые и интересные! Было бы так здорово коснуться до них! Облака так похожи на пуховые подушки,мягкие, приятные, что даже спать хочется! Я очень люблю смотреть на облака и пытаться увидеть там разных животных. Я очень люблю облака! (Последнее предложение писать не обязательно)