Прочитай разные варианты плана к рассказу М . Пришвина . Какой из них понравился тебе больше всего понравился ? Объясни свою позицию. Составь свой план.

Окружающий мир

Прочитай разные варианты плана к рассказу М . Пришвина . Какой из них понравился тебе больше всего понравился ? Объясни свою позицию. Составь свой план.

Автор: Гость