Прочитай разные варианты плана к рассказу М . Пришвина . Какой из них понравился тебе больше всего понравился ? Объясни свою позицию. Составь свой план.

Окружающий мир
Прочитай разные варианты плана к рассказу М . Пришвина . Какой из них понравился тебе больше всего понравился ? Объясни свою позицию. Составь свой план.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План рассказа. 1)Путь к озеру. 2)Беда в дороге 3)Ребята и утята. 4)Защитник 5)Материнская любовь 6)До свидания,утята!
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