Что дорого моей душе эссэ но не большое эссэ 8-9 предложений

Гость: Гость:

Что дорого моей душе. Я часто задумывалась что дорого моей душе.Во первых моя семья.Потому что семья это самое дорогое что есть у каждого человека.Во вторых это учеба.Ведь с помощью учебы мы сможем найти хорошую работу,зарабатывать деньги,кормить себя и свою семью.В третьих здоровье.Если у человека не будет здоровья человек не сможет любить,жить,учиться,работать.Выходит что для человека главное это здоровье.Как говорит русская пословица:деньги-медь,одежда -тлен,а здоровье-всего ценней.