Срочно особености приспосабление животных к жизне на Чёрном море

Окружающий мир
Срочно особености приспосабление животных к жизне на Чёрном море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живут организмы в определенных местах, и каждый из них обязательно приспособлен к своей среде обитания. Из-за того, что всем здесь живущим приходится приспосабливаться к одним и тем же воздействиям извне, организмы из одной среды становятся похожими между собой. Зная это экологическое правило можно уже по внешности предположить, вместе обитают эти существа или нет, а также в какой среде живет данный организм. На планете имеются 4 среды обитания: водная, подземная, воздушная и внутриорганизменная. Любой организм может служить средой обитания многим паразитическим и мутуалистическим организмам, но эта среда обитания вряд ли годится для подробного изучения в детском саду и начальной школе. Разве, что в беседах с ребенком можно объяснять ему причины заболеваний и некоторые особенности и адаптации при жизни внутри организма. Что касается остальных сред обитания то совершенно необходимо дать представления о тех простых правилах, которые выполняются при жизни в конкретной среде. Начнем с колыбели жизни на планете – водной среды. У жителя водной средыдолжны быть определенные приспособления, многие из них можно обнаружить уже в его внешности. Для плаванья нужны соответствующая форма тела, покрытие его облегчающее движение в воде. Аппарат передвижения включает особые конечности, специальные выросты или иной вариант двигателя. Приспособления к водной среде Форма тела должна быть всегда обтекаемой при самых разных ее вариантах: сплюснутой с боков (карась), сплюснутой в спино-брюшном направлении (пиявка), круглой в поперечном сечении (угорь), каплевидной (жук-плавунец), торпедообразной (кальмар). Тело должно минимизировать трение о воду. Это достигается особенностями его покровов: покров слизи (рыба); очень гладкая («полированная») твердая поверхность (морская черепаха), мягкий слой на поверхности твердого корпуса (кит). Конечности: имеют плавательную перепонку (лягушка), преобразованы в плавники (дельфин), преобразованы в ласты (тюлень). Специальные выросты и приспособления к движению в воде могут включать: плавательную перепонку вокруг тела или специальную типа «зонтик» (каракатица, медуза), водоструйный («реактивный») двигатель (кальмар, личинка стрекозы), хвост с плавником (рыба). В воде тоже приходится дышать, и такое дыхание организовано по определенным правилам.Органы дыхания различны: жабры (рыба), дыхательная трубка (ранатра), воздухозаборники (водяные жуки, клопы), запасание воздуха под водой в виде пузыря (паук серебрянка), формирование пузыря, заменяющего легкое (жуки-плавунцы).
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