Срочно надо сочинить сочинение по картине юный живописец

Гость: Гость:

Передо мной картина И.И. Фирсова «Юный живописец». Мы находимся в светлой комнате, наверное, это мастерская этого художника, здесь царит творческая атмосфера. Возникает ощущение, что мы заглянули в комнату и увидели эту картину. На переднем плане сидит молодой юноша, перед ним стоит мольберт, где стоит почти оконченный портрет девочки, в руках у него кисть, он рисует с натуры маленькую девочку. Девочка очень красивая, у нее блестящие русые волосы, живые глаза и добрый взгляд. Ему очень нравится рисовать, он аккуратно и старательно прописывает каждый штрих. Портрет девочки очень похож на натурщицу. Около художника стоит раскрытый чемодан, где юный мастер хранит свои инструменты: краски, кисти, палитру. Девочка сидит перед ним на стуле, под ногами у нее стоит скамеечка, чтобы она высоко сидела и была хорошо видна художнику. Рядом с ней стоит девушка, на которую она прислонилась, она уговаривает девочку позировать художнику. Она с любовью смотрит на девочку, гладит ей волосы, чтобы успокоить ее. Девочка уже устала, наверное, она сидит перед юным мастером ни первый час, а так как она очень маленькая, ей сложно сидеть на одном месте долгое время. По девушке хорошо видно, что она хочет скорее посмотреть на свой портрет. Думаю, как только художник скажет своей юной музе, что ее портрет готов, она сразу же подбежит к нему и будет с любопытством разглядывать его. На заднем фоне, на столе стоит бюст из мрамора, изображающий девушку, скульптура человека, на стене висит чей-то портрет, картина. При написании этого шедевра художник использовал больше светлых цветов. Девушка, стоящая рядом с девочкой, одета в красное платье с белым передником, а девочка в розовое платье. Статуи тоже светлом цвете. По интерьеру комнаты и одежде людей, можно сказать, что это картина изображает нам ситуацию, происходившую в 18 веке.