Назвать характеристики героя романа "ДУБРОВСКИЙ" Владимира Андреевича Троекурав??. ПОМОГИТЕ!!!
Литература
Назвать характеристики героя романа "ДУБРОВСКИЙ" Владимира Андреевича Троекурав??. ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честлавный, барин, из знатного рода. Избалован, всегда в окружении гостей. К нему все относятся с уважением, бояться его и пытаются угодить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Биология
На варенье иногда можно наблюдать плесень зелёного цвета. Может ли она фотосинтезировать? Ответ поясните.
Окружающий мир