Назвать характеристики героя романа "ДУБРОВСКИЙ" Владимира Андреевича Троекурав??. ПОМОГИТЕ!!!

Литература
Назвать характеристики героя романа "ДУБРОВСКИЙ" Владимира Андреевича Троекурав??. ПОМОГИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честлавный, барин, из знатного рода. Избалован, всегда в окружении гостей. К нему все относятся с уважением, бояться его и пытаются угодить.
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