Сочините стихотворение в 4 строчки. зная последние слова. 1-строка последнее слово океану 2-мотрос 3-обезьяну 4-привез не пишите к океану мотрос обезьяну привез.
Литература
Сочините стихотворение в 4 строчки. зная последние слова. 1-строка последнее слово океану 2-мотрос 3-обезьяну 4-привез не пишите к океану мотрос обезьяну привез.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарю последнее я слово океану, Прощается с тобой,твой друг, матрос! На память с острова возьму я обезьяну, И будут рады все тому, что я привез.
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