Математика 4класс стр79 задагин номер 155 аргинская можно ли разделить десять тетра??ей трем ученикам так чтобы каждому досталось нечетное количество тетрадей
Математика
Математика 4класс стр79 задагин номер 155 аргинская можно ли разделить десять тетра??ей трем ученикам так чтобы каждому досталось нечетное количество тетрадей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Нельзя. Потому-что при складывание нечётных цифр от 1 до 10 в любом случае у нас не получится 10 Примеры 3+3+3=9, 5+3+1=9 , 7+1+1=9 и т.д.
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