Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?

Математика
Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15/12 +11/12 =26/12 (ч) рус. и мат. вместе 3 ч =36/12 ч 2) 36/12 - 26/12 =10/12 (ч) остальные предметы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как округлить до сотых число 5,444444....
Ответить
Физика
Газ получил количество теплоты 300 Дж. его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. ??ему равна работа, совершенная газом?
Ответить
Химия
Что прибавить к c2h2 чтоб получилось c6h6
Ответить
Математика
Привет я новенькая меня зовут алсу я сейчас делаю домашнее задание и скажите пож??луйста какой падеж у имени числительного слова пятый , шестой
Ответить
Другие предметы
15 факторов здорового образа жизни
Ответить