Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?
Математика
Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15/12 +11/12 =26/12 (ч) рус. и мат. вместе 3 ч =36/12 ч 2) 36/12 - 26/12 =10/12 (ч) остальные предметы
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