Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?

Математика

Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затратил Рома на остальные предметы?

Автор: Гость