Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=3t+2 корень t (м). Найдите скорость точки в момент времени t=9c
Алгебра
Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=3t+2 корень t (м). Найдите скорость точки в момент времени t=9c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=3t+2 √ t Скорость = v=s`(t) s`(t)=3+2/2 √t=3+1/√t s`(9)=3+1/√9=3+1/3=(9+1)/3=10/3 Ответ:10/3
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