Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=3t+2 корень t (м). Найдите скорость точки в момент времени t=9c

Алгебра

Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=3t+2 корень t (м). Найдите скорость точки в момент времени t=9c

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