Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить

Гость: Гость:

Река. в жаркие дни приятно покататся на лодке по бурлящей реке. Река бушует и кипит. А как приятно представить что капитан карабля и озглавляешь флот. В кострюле бурлит и кипит суп , этот суп готовит повар который тебе подченяется. А зимой все ребята выходят чтоб покататся на коньках по замёршей реке.