Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить
Русский язык
Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река. в жаркие дни приятно покататся на лодке по бурлящей реке. Река бушует и кипит. А как приятно представить что капитан карабля и озглавляешь флот. В кострюле бурлит и кипит суп , этот суп готовит повар который тебе подченяется. А зимой все ребята выходят чтоб покататся на коньках по замёршей реке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Спишите пословицы. 1. Дело на всякого найдётся, коли лень не подкрадётся.2. Кто любит трудиться,тому без дела не сидится.3. Слезами делу не помо...