Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить

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Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река. в жаркие дни приятно покататся на лодке по бурлящей реке. Река бушует и кипит. А как приятно представить что капитан карабля и озглавляешь флот. В кострюле бурлит и кипит суп , этот суп готовит повар который тебе подченяется. А зимой все ребята выходят чтоб покататся на коньках по замёршей реке.
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