2. Решите уравнения. а) 2 x^{3} + 4 x^{2} - 8х - 16 = 0. б) 6 x^{2} - 2х = 0.

Алгебра
2. Решите уравнения. а) 2 x^{3} + 4 x^{2} - 8х - 16 = 0. б) 6 x^{2} - 2х = 0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2x^3+4x^2-8x-16=0 2x^2(x+2)-8(x+2)=0 (2x^2-8)(x+2)=0 2x^2-8=0              или           x+2=0 2x^2=8                                   x=-2 x^2=8/2 x^2=4 x=+-2 Ответ:x=2            x=-2  ________________________________ 6x^2-2x=0 2x(3x-1)=0 2x=0                или                   3х-1=0 х=0                                            3x=1                                                   x=1/3 Ответ:   х=0                x=1/3
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