Электрическая цепь состоит из 7 последовательно соединенных резисторов с сопротивлением 13 ом каждый. сила тока на втором резисторе 3 а. чему равно сопротивление всей цепи? общий ток и напряжение и напряжение на каждом резисторе
Физика
Электрическая цепь состоит из 7 последовательно соединенных резисторов с сопротивлением 13 ом каждый. сила тока на втором резисторе 3 а. чему равно сопротивление всей цепи? общий ток и напряжение и напряжение на каждом резисторе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий ток (при последовательном соединении) и будет 3 А. Сопротивление всей цепи (при последовательном соединении) будет равно сумме всех сопротивлений, т.е. R = 7*13 = 91 Ом. Общее напряжение U = I*R = 3*91 = 273 В, Напряжение на каждом резисторе u = I*r = 3*13 = 39 В.
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