Помогите пожалуйста решить уравнение 480÷(13-у)+20=100
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 480÷(13-у)+20=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:(13-у)+20 = 100 480:(13-у)=100-20 13-у = 480 : 80 13-у=6 у=13-6 у=7 проверим 480:(13-7)+20=100 480:6 +20 = 100 100=100
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