Какое утверждение верно? А)Экватор делит Азию на две равные части. Б)Азия распол??жена полностью в Северном полушарии В)Большая часть Азии расположена в Северном полушарии. Г)Азия расположена полностью в Южном полушарии. ...

Окружающий мир
Какое утверждение верно? А)Экватор делит Азию на две равные части. Б)Азия распол??жена полностью в Северном полушарии В)Большая часть Азии расположена в Северном полушарии. Г)Азия расположена полностью в Южном полушарии. Д)Большая часть Азии расположена в Южном полушарии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Д так я думаю потомучто если у нас была бы зима был бы поооооооооолный мороз потому что........ кроч Д
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