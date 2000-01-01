В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.

Обществознание

В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.

Автор: Гость