В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.

Обществознание
В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное в одиночестве человек может помечтать и поразмышлять,остаться наедине с собой.Подумать над своими поступками.
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