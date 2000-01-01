В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.
Обществознание
В одной песне есть слова: "...Одиночество прекрасно..." Как вы думаете, какое одиноче??тво можно назвать необходимым для человека? Почему? Или таких случаев не существует? Полный ответ. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное в одиночестве человек может помечтать и поразмышлять,остаться наедине с собой.Подумать над своими поступками.
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