Реши уравнения 19х-15х=96 5b+3b=456 Объясни как решил
Математика
Реши уравнения 19х-15х=96 5b+3b=456 Объясни как решил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19х-15х=96 4х=96 х=96÷4 х=24 Ответ:24 5b+3b=456 8b=456 b=456÷8 b=57 Ответ:57
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