Составить текст 1 в окно повеяло весною 2 ребята ждут пернатых гостей 3 в небе птица 4 гости занимают свои квартиры

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Составить текст 1 в окно повеяло весною 2 ребята ждут пернатых гостей 3 в небе птица 4 гости занимают свои квартиры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В окно повеяло весною. Ребята ждут пернатых гостей. в небе появились птицы . Вессение гости быстро заняли свои квартиры.
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