Составить текст 1 в окно повеяло весною 2 ребята ждут пернатых гостей 3 в небе птица 4 гости занимают свои квартиры

Русский язык

Составить текст 1 в окно повеяло весною 2 ребята ждут пернатых гостей 3 в небе птица 4 гости занимают свои квартиры

Автор: Гость