От двух пристаней расстояние между которыми 215 км одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шел со скоростью 24 км/ч, другой - 19 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

От двух пристаней расстояние между которыми 215 км одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шел со скоростью 24 км/ч, другой - 19 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость