От двух пристаней расстояние между которыми 215 км одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шел со скоростью 24 км/ч, другой - 19 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Математика
От двух пристаней расстояние между которыми 215 км одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. Один из них шел со скоростью 24 км/ч, другой - 19 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+24=43(км/ч)общая скорость 215:43=5(ч)
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