638 рублей уплачено каменщикам и плотникам: первые получили по 10, а вторые по 12 руб. ??сем же плотникам выплатили на 62 руб. меньше, чем каменщикам. Сколько было каменщиков и плотников отдельно?

Математика

638 рублей уплачено каменщикам и плотникам: первые получили по 10, а вторые по 12 руб. ??сем же плотникам выплатили на 62 руб. меньше, чем каменщикам. Сколько было каменщиков и плотников отдельно?

Автор: Гость