638 рублей уплачено каменщикам и плотникам: первые получили по 10, а вторые по 12 руб. ??сем же плотникам выплатили на 62 руб. меньше, чем каменщикам. Сколько было каменщиков и плотников отдельно?
Математика
638 рублей уплачено каменщикам и плотникам: первые получили по 10, а вторые по 12 руб. ??сем же плотникам выплатили на 62 руб. меньше, чем каменщикам. Сколько было каменщиков и плотников отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - Каменщики Y - Плотники 638 = X * 10 + Y * 12 Y * 12 + 62 = X * 10 X = (Y * 12 + 62) / 10 638 = Y * 12 + Y * 12 + 62 576 = Y * 12 * 2 Y = 576 / 24 = 24 X = (Y * 12 + 62) / 10 = (24 * 12 +62) / 10 = 35 Ответ: 35 Каменщиков и 24 Плотника
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