Среднее арефметическое двух чисел равно 1,36. Одно число в 2,4 раза больше другого. Найдите эти числа

Математика

Среднее арефметическое двух чисел равно 1,36. Одно число в 2,4 раза больше другого. Найдите эти числа

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