Среднее арефметическое двух чисел равно 1,36. Одно число в 2,4 раза больше другого. Найдите эти числа

Математика
Среднее арефметическое двух чисел равно 1,36. Одно число в 2,4 раза больше другого. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- одно число 2,4х - другое (х+2,4х):2 - среднее арифметическое, что равно по условию 1,36 (х+2,4х):2=1,36 3,4х:2=1,36 1,7х=1,36 х=1,36:1,7 х=0,8 - одно число 0,8*2,4 = 1,92 - второе число Ответ: 0,8  и  1,92
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