ФИЗИКА!!! СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОВ!!!

Гость: Гость:

У прощаем схему: Если 2 конденсатора соединены последовательно, то из общая емкость равна C12=C1*C2/(C1+C2) = 2*2 /(2+2) = 1 мкФ Затем: Если конденсаторы соединены параллельно, то их общая емкость: C123 = C12+C3 = 1 + 2 = 3 мкФ Далее блоки, содержащие эту комбинацию заменяем емкостью в 3 мкФ (и так далее)