Если поверность воды не совсем спокойна, то предметы, лежащие на дне, кажутся коле??лющимися. объясните это явление.

Физика
Если поверность воды не совсем спокойна, то предметы, лежащие на дне, кажутся коле??лющимися. объясните это явление.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучи преломляются не от ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности, а о поверхности, немного напоминающую (в разрезе) на синусоиду, поэтому падают на дно под РАЗНЫМИ углами
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