1 число - ? но оно в 1.75 раза больше чем второе . Второе неизвестно , а третье -? но изве??тно что оно на 0.6 б второго . Найдите числа , если их среднее арифметическое 1.96

Математика

1 число - ? но оно в 1.75 раза больше чем второе . Второе неизвестно , а третье -? но изве??тно что оно на 0.6 б второго . Найдите числа , если их среднее арифметическое 1.96

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