1 число - ? но оно в 1.75 раза больше чем второе . Второе неизвестно , а третье -? но изве??тно что оно на 0.6 б второго . Найдите числа , если их среднее арифметическое 1.96
Математика
1 число - ? но оно в 1.75 раза больше чем второе . Второе неизвестно , а третье -? но изве??тно что оно на 0.6 б второго . Найдите числа , если их среднее арифметическое 1.96
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X--второе число 1,75x ---первое число x+0,6 --третье число x+1,75x+x+0,6=1,96*3 3,75x+0,6=5,88 3,75x=5,88-0,6 3,75x=5,28 x=5,28:3,75 x=1,408 второе число 1,408*1,75=2,464 первое число 1,408+0,6=2,008 третье число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Математика