Текст со всеми видами наклонений! Пожалуйста срочно.!

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Наклонение – глагол может употребляться в формах трёх наклонений (изъявительного, условного, повелительного). а) В изъявительном наклонении глаголы обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить. В изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам. Я читал, я читаю, я буду читать. б) В условном наклонении глагол обозначает действие, которое может произойти при определённых условиях. Если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы её. Форма условного наклонения включает глагол в форме прошедшего времени и частицу бы, которая пишется отдельно от глагола и может стоять в любом месте простого предложения. Ср.: Если вы дадите мне эту книгу, я бы прочитал её; Если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы её. Глагол в форме условного наклонения изменяется по числам и родам (в единственном числе). Он имел бы; она имела бы; оно имело бы; они имели бы. По лицам в условном наклонении глагол не изменяется! В условном наклонении глагол не имеет времени и не изменяется по временам. В условном наклонении используется только форма прошедшего времени! в) В повелительном наклонении глагол обозначает действие, к которому говорящий побуждает своего собеседника. Побуждение может быть в виде: приказа: сядьте немедленно!; пожелания, просьбы: принесите, пожалуйста, воды; совета: посоветуйтесь лучше со специалистом. В повелительном наклонении глагол не имеет времени и не изменяется по временам.