Решите уравнение, раскладывая его левую часть на множители и используя условие равенства произведения нулю: 1) x³-100x=0 2) 9/25x³-x=0 3) 25y²+20y+4=0 4) 36x²+25=60x
Алгебра
Решите уравнение, раскладывая его левую часть на множители и используя условие равенства произведения нулю: 1) x³-100x=0 2) 9/25x³-x=0 3) 25y²+20y+4=0 4) 36x²+25=60x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x(x² -10²) =0<br />x1=0<br />(x -10)(x +10) =0<br />x2= 10,<br />x3= -10<br />ответ: х=0, x=10, x= -10<br />2) x(9/25x² -1) =0<br />x1=0<br />(3/5x -1)(3/5x +1) =0<br />3/5x=1, x2=1 :3/5=1*5/3=5/3 x=1 2/3(одна целая две третьих) <br />x3= -1 *5/3 = -5/3= -1 2/3<br />ответ: x=0, x=1 2/3, <br />x= -1 2/3<br />3) 5²y² +2*5y*2 +2² =0<br />(5y +2)² =0<br />(5y +2)(5y +2) =0<br />5y= -2, y= -2/5, y= -0.4, ответ: y= -0.4 4) 36x² -60x +25 =0; 6²x² -2*6x*5 +5² =0; (6x -5)² =0; (6x -5)(6x -5)=0; 6x=5, x =5/6; ответ: x=5/6
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