Решите уравнение, раскладывая его левую часть на множители и используя условие равенства произведения нулю: 1) x³-100x=0 2) 9/25x³-x=0 3) 25y²+20y+4=0 4) 36x²+25=60x

Алгебра

Решите уравнение, раскладывая его левую часть на множители и используя условие равенства произведения нулю: 1) x³-100x=0 2) 9/25x³-x=0 3) 25y²+20y+4=0 4) 36x²+25=60x

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