Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Математика
Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя моложе папы в 3 раза , значит П*3 - возраст папыПетя старше сестры в три раза , значит П:3 - возраст сестрыПо условию задачи папе и сестре вместе 50 летУравнение:       П*3+П:3=50        3П+П/3=50      (приведём к общему знаменателю )      (9П+П) : 3 =50       10П:3=50        П=15 ( лет Пети )        Отцу 15*3-45 лет  ответ: 45 лет отцу
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