Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Математика

Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?

Автор: Гость