Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?
Математика
Сколько лет твоему отцу? - спросил у Пети. Он ответил так : Я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вместе 50 лет. Сколько лет отцу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя моложе папы в 3 раза , значит П*3 - возраст папыПетя старше сестры в три раза , значит П:3 - возраст сестрыПо условию задачи папе и сестре вместе 50 летУравнение: П*3+П:3=50 3П+П/3=50 (приведём к общему знаменателю ) (9П+П) : 3 =50 10П:3=50 П=15 ( лет Пети ) Отцу 15*3-45 лет ответ: 45 лет отцу
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