Переведите плизззззззззззз умоляяяяяююююю

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Коренные американцы приехали из Азии. Более чем 20 000 лет назад они путешествовали поперек земли между Сибирью и Аляской. Когда английские колонисты приехали в Новый Мир на борт "Mayflower", коренные американцы встретили их и были очень дружественные и помогли им много.В те дни люди жили в маленьких земных зданиях и выращивали их собственную пищу. Некоторые индусы съели только траву, орехи, и какие фрукты они могли найти. Другие люди были рыбаками и жили в деревянных зданиях. Большинство коренных американцев было очень мирным. Они хотели жить счастливо с природой и друг другом. Они полагали во многих богах и думали, что боги живут в деревьях, камнях, воде и огне. Они полагали, что их боги могли принести успех в охоте, сельском хозяйстве и лове рыбы. Они часто имели специальные церемонии с танцами и музыкой прежде, чем они пошли, охотясь или ловя рыбу или когда они начали заниматься сельским хозяйством.Песни Коренных американцев и поэмы - очень важная часть их традиций, поскольку они помогают им поддерживать их историю и культуру. Другая известная традиция курила из мирной трубы. Когда они курили эту трубу вместе с людьми, они не знали, что это означало дружбу и мир. Много лет назад племена Коренного американца жили во всех частях США, и охотились и ловили рыбу везде, где они выбирают. Теперь большинство из них живет в бедных странах на запад Реки Миссиссипи. Многие живут в "резервировании".