Почему организмы возникшие в ходе эволюции не могут вернуться прежднему состоянию их предков?

Биология
Почему организмы возникшие в ходе эволюции не могут вернуться прежднему состоянию их предков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что естественный отбор выбрал формы жизни лучше приспособленные к нынешним условиям.
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