Но не от всех глаголов можно образовать все три формы времени.так,у глагола надеть есть...........-глагол.....................и...................-глагол..................и нет.......................... .
Русский язык
Но не от всех глаголов можно образовать все три формы времени.так,у глагола надеть есть...........-глагол.....................и...................-глагол..................и нет.......................... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три формы глагола и еще это ед число но это не инфинитив
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