Но не от всех глаголов можно образовать все три формы времени.так,у глагола надеть есть...........-глагол.....................и...................-глагол..................и нет.......................... .

Русский язык

Но не от всех глаголов можно образовать все три формы времени.так,у глагола надеть есть...........-глагол.....................и...................-глагол..................и нет.......................... .

Автор: Гость