Помагите решить, зарание спасибо!
Алгебра
Помагите решить, зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(0;5) Р(-3;0) каноническое уравнение прямой: х -х₁/ х₂-х₁=у-у₁/у₂-у₁ х-0/-3-0=у-5/0-5 теперь приводим уравнение к нужному виду: х/-3=у-5/-5 -5х=-3(у-5) -5х+3у+5=0 Ответ:-5х+3у+5=0
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