Напишите краткое содержание поэмы Руслан и Людмила спасибо заранее !

Литература
Напишите краткое содержание поэмы Руслан и Людмила спасибо заранее !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь Владимир-солнце пирует в гриднице с сыновьями и толпой друзей, празднуя свадьбу младшей дочери Людмилы с князем Русланом. В честь новобрачных поёт гусляр Баян. Лишь трое гостей не радуются счастью Руслана и Людмилы, три витязя не слушают вещего певца. Это три соперника Руслана: витязь Рогдай, хвастун Фарлаф и хазарский хан Ратмир.
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