Помогите решить две задачи: 1) На мельнице из доставленного зерна получают 80% муки. Сколько зерна было доставлено на мельницу, если после помола было получено 440 кг муки? Сколько муки будет получено в результате помола из 2,...

Математика

Помогите решить две задачи: 1) На мельнице из доставленного зерна получают 80% муки. Сколько зерна было доставлено на мельницу, если после помола было получено 440 кг муки? Сколько муки будет получено в результате помола из 2,5 т зерна? 2) Рано на 60% своих денег купила книгу, а на оставшиеся 2000 сумов купила билет в кино. Сколько денег было у Рано?

Автор: Гость