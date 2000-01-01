Помогите решить две задачи: 1) На мельнице из доставленного зерна получают 80% муки. Сколько зерна было доставлено на мельницу, если после помола было получено 440 кг муки? Сколько муки будет получено в результате помола из 2,...
Математика
Помогите решить две задачи: 1) На мельнице из доставленного зерна получают 80% муки. Сколько зерна было доставлено на мельницу, если после помола было получено 440 кг муки? Сколько муки будет получено в результате помола из 2,5 т зерна? 2) Рано на 60% своих денег купила книгу, а на оставшиеся 2000 сумов купила билет в кино. Сколько денег было у Рано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Задача 1) 440:80%*100% = 550 (кг) - зерна было доставлено 2) 2,5 : 100% * 80% = 2 (т) - муки будет получено из 2,5 т зерна Ответ: 550 кг и 2 тонны 2 задача 100% - все деньги 1) 100% - 60% = 40 % - потрачено на кино 2) 2000 : 40% * 100% = 5000 (сумов) - было у Рано Ответ: 5000 сумов
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