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Решите уравнение 1) (x - 2,5)*4 1\5=6,3
Математика
Решите уравнение 1) (x - 2,5)*4 1\5=6,3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2,5)*4,2=6,3 x-2,5=6,3:4,2 x-2,5=1,5 x=1,5+2,5 x=4
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