Что обозначает слова пчелиное дерево

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Что обозначает слова пчелиное дерево
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчелиное дерево означает что в дереве живут пчёлы
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