Общественнная значимость музеев в мировой культуре . сочинение за 4 класс
Русский язык
Общественнная значимость музеев в мировой культуре . сочинение за 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музеи- это некая связь между поколениями. Приходя туда, мы можем увидеть одежду которую носили в определенное время, также мы можем увидеть там различные картины и вазы, дошедшие до наших дней. Часто музеи посещают туристы. Один из самых посещаемых музеев России - Эрмитаж. В нем собраны картины, одежда 17-18 века и многое другое. Иногда в музеях выставляют оружие и танки. Часто это случается ко дню Победы. В общем, музеи - это достояние человечества!
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