Что уменьшается при погружении тела в жидкость-вес тела или сила тяжести
Физика
Что уменьшается при погружении тела в жидкость-вес тела или сила тяжести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести уменьшается при погружении
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