Найди значения выражений Y-5017, если Y= 8099
Математика
Найди значения выражений Y-5017, если Y= 8099
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3082 8099-5017=3082 все, просто вычитание
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