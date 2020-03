Написать программу для паскаля: Массив А, состоящий из 10 целых элементов задан ч??рез random. Все элементы массива разделить на 2 элемент. Вывести на экран старый и новый массив.

Гость: Гость:

//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Const n=10; Var ar:array[1..n] of real; i:integer; k:real; begin randomize; writeln('First array:'); for i:=1 to n do begin ar[i]:=random(100); write(ar[i]:4); end; k:=ar[2]; for i:=1 to n do ar[i]:=ar[i]/k; writeln; writeln('Final array:'); for i:=1 to n do writeln(ar[i]); end.