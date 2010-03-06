(5/6-3/10):(3/10+2/5)=

Математика
(5/6-3/10):(3/10+2/5)=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/6-3/10):(3/10+2/5)=(25/30-9/30):(3/10+4/10)=16/30:7/10=16/30*10/7=16/3*1/7=16/21.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
Над чем заставляет задуматься рассказ Шукшина микроскоп
Ответить
Русский язык
Текст со всеми видами наклонений! Пожалуйста срочно.!
Ответить
Химия
Самый легкоплавкий металлиз кальция, калия, алюминия и железо?
Ответить
Математика
(5/6-3/10):(3/10+2/5)=
Ответить