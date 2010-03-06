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(5/6-3/10):(3/10+2/5)=
Математика
(5/6-3/10):(3/10+2/5)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/6-3/10):(3/10+2/5)=(25/30-9/30):(3/10+4/10)=16/30:7/10=16/30*10/7=16/3*1/7=16/21.
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