Сочинение и план на тему Любовь в жизни Базарова

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Одинок Базаров не только в дружбе, но и в любви. В своем горьком чувстве к Одинцовой он раскрывается как натура сильная, страстная, глубокая. И здесь проявляется его превосходство над окружающими людьми. Унизительной и бесплодной была романтическая любовь Павла Петровича к княгине Р. Легким сентиментальным увлечением было чувство Аркадия к Одинцовой, любовь же его к Кате — едва ли не результат только подчинения слабой натуры более сильной. А отношение братьев .Кирсановых к Фенечке? Сам Павел Петрович в бреду восклицает: "Ах, как я люблю это пустое существо! " По-другому любит Базаров. Его взгляды на женщину, на любовь иногда называют циничными. Так ли это на самом деле? В его отношении, например, к Фенечке больше человечности и уважения, чем в нелепой страсти к ней Павла Петровича. Недаром и Фенечка почувствовала доверие к Базарову. "В ее глазах он и доктор был отличный и человек простой". До встречи с Одинцовой Базаров, очевидно, не знал настоящей любви. Его первые слова об Одинцовой грубы. Но эту грубость, вызванную более всего отвращением к "красивым" словам, не следует путать с цинизмом и пошлостью. Циничным было отношение к Одинцовой губернского "света", который преследовал ее грязными сплетнями. Базаров сразу увидел в Одинцовой человека незаурядного, почувствовал к ней невольное уважение и выделил из круга губернских дам: "На остальных баб не похожа". Развязность и "ломание" Базарова в разговоре с новой знакомой были свидетельством его смущения и даже робости. Умная Одинцова все поняла, "и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова"