Как пишется по английски рот голова ноги плечо

Английский язык
Как пишется по английски рот голова ноги плечо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mouth head legs shoulder

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