При параллельном соединении проводников общее сопротивление участка цепи равно...?
Физика
При параллельном соединении проводников общее сопротивление участка цепи равно...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все N проводников имеют каждый сопротивление R, то общее сопротивление равно R/N А вообще справедливо правило : Величина, ОБРАТНАЯ общему сопротивлению равна СУММЕ ОБРАТНЫХ сопротивлений проводников.
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