Площадь треугольника 2,4см² , а его основание 3,2 см. найдите высоту этого треугольника,проведённую к основанию.

Математика

Площадь треугольника 2,4см² , а его основание 3,2 см. найдите высоту этого треугольника,проведённую к основанию.

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