Площадь треугольника 2,4см² , а его основание 3,2 см. найдите высоту этого треугольника,проведённую к основанию.
Математика
Площадь треугольника 2,4см² , а его основание 3,2 см. найдите высоту этого треугольника,проведённую к основанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.5 тк площадь треугольника половина основания на высоту
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