Допишите уравнения химических реакций NaOH + HCI ⇒ KOH + SO₃ ⇒ LiOH + CO₂ ⇒ Cu(OH)₂ °⇒ Fe(OH)₃ + H₂SO₄ ⇒ Cu(OH)₂ + HCI ⇒ Ba(OH)₂+CuCL₂ ⇒ Mg(OH)₂+ N₂O₅⇒
Химия
Допишите уравнения химических реакций NaOH + HCI ⇒ KOH + SO₃ ⇒ LiOH + CO₂ ⇒ Cu(OH)₂ °⇒ Fe(OH)₃ + H₂SO₄ ⇒ Cu(OH)₂ + HCI ⇒ Ba(OH)₂+CuCL₂ ⇒ Mg(OH)₂+ N₂O₅⇒
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH + HCI ⇒NaCl + H2O 2KOH + SO₃ ⇒K2SO4 + H2O 2LiOH + CO₂ ⇒Li2CO3+H2O Cu(OH)₂ °⇒CuO + H2O 2Fe(OH)₃ + 3H₂SO₄ ⇒Fe2(SO4)3 +6H2O Cu(OH)₂ + 2HCI ⇒CuCl2 + 2H2O Ba(OH)₂+CuCL₂ ⇒BaCl2 + Cu(OH)2 Mg(OH)₂+ N₂O₅⇒Mg(NO3)2 + H2O
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