Помогите пожалуйста, очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 6см и 8см, а площадь диагонального сечения равна 120см^2. Найти объем параллелепипеда

Алгебра

Помогите пожалуйста, очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 6см и 8см, а площадь диагонального сечения равна 120см^2. Найти объем параллелепипеда

Автор: Гость