Помогите пожалуйста, очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 6см и 8см, а площадь диагонального сечения равна 120см^2. Найти объем параллелепипеда
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 6см и 8см, а площадь диагонального сечения равна 120см^2. Найти объем параллелепипеда
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