Упростите выражение (а^2+b^2/2a^2+2ab)+(b/a+b)
Математика
Упростите выражение (а^2+b^2/2a^2+2ab)+(b/a+b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(a^2+b^2)/(2a^2+2ab)+(b/(a+b)) = (a^2+b^2)/2a(a+b)+(b/(a+b))= (a^2+b^2+2ab)/2a(a+b)= (a+b)^2/2a(a+b)= (a+b)/2a Ответ : (a+b)/2a
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